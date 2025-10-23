Михайлов заявил о кайфе от Кадышевой и Булановой

Михайлов: Кадышева и Буланова заслуженно пользуются успехом у молодой аудитории

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что его коллеги Татьяна Буланова и Надежда Кадышева заслуженно пользуются успехом у молодой аудитории. Его цитирует Пятый канал.

«Сейчас люди сами выбирают. Не то, что они стали лучше петь или еще что-то другое… Они просто, знаете, время опять так щелкнуло, и получилось. Эти песни опять сейчас очень нужны. Я так кайфую, и мне нравятся эти песни, что у Булановой, что у Кадышевой, дай Бог им здоровья», — заявил исполнитель.

Певец выразил мнение, что простота, которая отличает песни артисток, делает их творчество понятным и доступным каждому.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза посочувствовал Татьяне Булановой и Надежде Кадышевой из-за популярности артисток у молодежи.