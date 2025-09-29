Культура
15:45, 29 сентября 2025Культура

Лоза пожалел Буланову и Кадышеву из-за популярности у молодежи

Юрий Лоза: Молодежь потеряет интерес к Булановой и Кадышевой через год
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза посочувствовал своим коллегам Татьяне Булановой и Надежде Кадышевой из-за популярности артисток у молодой аудитории. Его цитирует Общественная служба новостей.

Исполнитель заявил, что успех Булановой и Кадышевой будет временным. По его мнению, уже через год молодые слушатели потеряют интерес к творчеству артисток.

«Хорошо, они сейчас попоют, попляшут, соберут денег. Но потом и Тане, и Наде придется подстраиваться под тренды молодежи, чтобы их дальше захотели слушать и смотреть», — предсказал Лоза.

Певец добавил, что считает унизительной необходимость под кого-то подстраиваться, хотя этого сложно избежать в шоу-бизнесе. «У меня есть свои методы, благодаря которым меня никто и никогда не забудет», — подчеркнул он.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что популярность Кадышевой и Булановой у молодежи обусловлена стремлением к искренней и настоящей музыке. Он также указал на то, что молодые люди заинтересовались творчеством артисток благодаря соцсетям.

