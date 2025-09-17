Киркоров назвал причину успеха Кадышевой и Булановой у молодежи

Киркоров: Молодежи нравится творчество Кадышевой и Булановой за искренность

Певец Филипп Киркоров заявил, что популярность исполнительниц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи обусловлена стремлением к искренней и настоящей музыке. Его цитирует ТАСС.

«Наверное, захотелось настоящего, искреннего, исконно нашего. Не "шальных" 90-х, а честного», — предположил Киркоров.

Он также указал на то, что молодежь заинтересовалась творчеством артисток благодаря соцсетям. «Очень здорово, что "копнули" и вспомнили», — добавил певец.

