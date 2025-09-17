Культура
Киркоров назвал причину успеха Кадышевой и Булановой у молодежи

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Татьяна Буланова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил, что популярность исполнительниц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой у молодежи обусловлена стремлением к искренней и настоящей музыке. Его цитирует ТАСС.

«Наверное, захотелось настоящего, искреннего, исконно нашего. Не "шальных" 90-х, а честного», — предположил Киркоров.

Он также указал на то, что молодежь заинтересовалась творчеством артисток благодаря соцсетям. «Очень здорово, что "копнули" и вспомнили», — добавил певец.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала слова Филиппа Киркорова о том, что у артистов в России должен быть профсоюз.

