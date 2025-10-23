Экономика
22:00, 23 октября 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Ильин: В выходные москвичей ждут потепление и дожди
Виктория Клабукова
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

Погода в выходные не будет благоприятной для москвичей. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По данным метеоролога, 25-26 октября ожидается потепление. В ночь на пятницу, 24-е число, воздух не остынет ниже 2-4 градусов тепла. В пятницу температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 10 градусов, столичных жителей застанут небольшие дожди. В ночь на субботу показатели будут чуть выше — 4-6 градусов тепла, а следующей ночью на Москву обрушится ливень. В воскресенье днем столбики термометров уже поднимутся до отметки плюс 9-11 градусов, уверяет Ильин.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода в Москве вскоре перестанет быть расслабляющей. В начале ноября в мегаполис придут смешанные осадки. Дождь со снегом накроет и Северную столицу, добавил синоптик.

