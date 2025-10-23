Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 23 октября 2025Из жизни

Мужчина начал делать операции по увеличению пениса в своей машине и попался

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде задержали хирурга-любителя, который проводил операции на гениталиях клиентов прямо в салоне своего автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

Питтая Мулин предлагал услуги по увеличению пениса, обрезанию и вживлению «жемчужных» шариков под кожу через свой аккаунт в TikTok, уверяя клиентов в мобильности своего сервиса. Фальшивый врач попался правоохранителям во время проведения одной из таких процедур в машине прямо на улице. У него изъяли 189 различных имплантов, местные анестетики, хирургические лезвия и иглы, а также другое медицинское оборудование. Все эти инструменты использовались в антисанитарных условиях прямо в автомобиле.

Мулин признался, что не имеет медицинского образования и освоил методики, просматривая видео в соцсетях. «Мне стало интересно это направление, поэтому я изучил его и превратил в подработку для дополнительного дохода», — заявил задержанный. По его словам, он занимался этим около года.

Материалы по теме:
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023

За имплант хирург брал одну тысячу бат (около 2,5 тысячи рублей), за обрезание — пять тысяч бат (около 12,5 тысячи рублей), а за инъекции для увеличения пениса — десять тысяч бат (около 24,9 тысячи рублей). Ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф до 30 тысяч бат (около 74,8 тысячи рублей) за занятие медициной без лицензии.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали скорбящей семье другого

    Белла Хадид пришла на свадьбу сестры без бюстгальтера и обуви

    Девушку едва не стошнило от гигиенической привычки парня

    ВС России накрыли несколько сотен бойцов ВСУ в Камышанах

    ВСУ использовали запрещенный белый фосфор в Херсонской области

    Россиянам рассказали о выходных в ноябре

    Названы сроки завершения реконструкции Московского ипподрома

    Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

    Мужчина начал делать операции по увеличению пениса в своей машине и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости