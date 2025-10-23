Орбан: ЕС говорит о поддержке Украины, а на самом деле на повестке дня ее раздел

Европейский союз (ЕС) говорит о поддержке Украины, а на самом деле на повестке дня ее раздел. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляция доступна на YouTube-канале Telex.hu.

«Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего», — сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что Украина уже не является суверенной страной, поскольку ее судьба в чужих руках.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине не удается установить из-за лидеров стран-членов Евросоюза, которые подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к продолжению боевых действий.