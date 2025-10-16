Мир
01:30, 16 октября 2025

Орбан назвал помеху для установления мира на Украине

Орбан: Мир на Украине не удается установить из-за лидеров ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Мир на Украине не удается установить из-за лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС), которые подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже давно заключил бы мирную сделку по Украине, если бы лидеры ЕС не подстрекали Зеленского к продолжению боевых действий. Орбан отметил, что именно поведение европейских политиков является помехой для установления мира.

«Европейские лидеры хотят продолжать войну. У них есть четкая военная позиция, военная стратегия, военный план, они открыто говорят об этом и работают над тем, чтобы перетянуть президента Трампа с позиции мира на сторону продолжения войны», —сказал Орбан.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

