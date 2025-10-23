Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 23 октября 2025Силовые структуры

Появились фотографии православных ювелирных украшений из контрабанды в Китай

ФТС: В Москве перехвачена посылка с ювелирными украшениями на 1,2 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Москве таможня перехватила контрабандную посылку с ювелирными украшениями православной тематики, отправленную в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России и предоставили фотографии изъятых изделий.

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Иностранец при отправке посылки указал, что внутри находятся конфеты и шоколад, но вместо них таможенники нашли 163 ювелирных изделия — среди них нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги. Экспертиза установила, что товары изготовлены из серебра, их общая стоимость превышает 1,2 миллиона рублей.

Задержанный признался, что покупал украшения с религиозными символами в московских ювелирных магазинах для перепродажи в Китае. Возбуждено уголовное дело.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости