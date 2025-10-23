Появились фотографии православных ювелирных украшений из контрабанды в Китай

ФТС: В Москве перехвачена посылка с ювелирными украшениями на 1,2 млн рублей

В Москве таможня перехватила контрабандную посылку с ювелирными украшениями православной тематики, отправленную в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России и предоставили фотографии изъятых изделий.

Иностранец при отправке посылки указал, что внутри находятся конфеты и шоколад, но вместо них таможенники нашли 163 ювелирных изделия — среди них нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги. Экспертиза установила, что товары изготовлены из серебра, их общая стоимость превышает 1,2 миллиона рублей.

Задержанный признался, что покупал украшения с религиозными символами в московских ювелирных магазинах для перепродажи в Китае. Возбуждено уголовное дело.