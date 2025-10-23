Мир
18:24, 23 октября 2025

Раскрыта тема предстоящего выступления Трампа

Fox News: Выступление Трампа будет посвящено вопросам борьбы с наркокартелями
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Предстоящее выступление президента США Дональда Трампа будет посвящено вопросам борьбы с наркокартелями и торговле людьми. Тему речи американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон в интервью Fox News Digital.

По ее словам, Трамп проведет в Белом доме круглый стол с участием представителей правоохранительных органов и его администрации, на котором будут обсуждаться успехи целевых групп, созданных им для устранения угроз со стороны картелей.

В заседании примут участие советник по национальной безопасности Стивен Миллер, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, генпрокурор США Пэм Бонди, ее заместитель Тодд Бланш, министр обороны Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Патель и директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Ранее из распространенного Белым домом расписания американского лидера стало известно, что Трамп выступит с заявлением в четверг, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

