15:38, 23 октября 2025Мир

Трамп выступит с заявлением

Белый дом: Трамп выступит с заявлением в четверг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в четверг, 23 октября. Об этом стало известно из распространенного Белым домом расписания американского лидера.

«Президент сделает объявление в три часа пополудни (22:00 по московскому времени)», — значится в расписании.

При этом тема выступления не раскрывается. В 20:00 по московскому времени состоится брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее американский лидер заявил, что отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, он принял данное решение, поскольку усомнился в эффективности переговоров.

22 октября глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Он уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине.

