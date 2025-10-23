Ценности
Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье

Британская певица Рита Ора вышла в свет в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: affinitypicture / BACKGRID / Legion-media

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе посетила афтепати, организованную брендом Armani. Соответствующие кадры публикует Page Six.

34-летняя исполнительница вышла в свет в белом прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось кружевное нижнее белье в тон.

Помимо этого, звезда надела зеленую накидку. В качестве обуви она выбрала белые босоножки на каблуках. Ее образ завершили укладка и макияж со стрелками.

Ранее в октябре Рита Ора показала фото топлес. Она позировала без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.

