Рита Ора показала фото топлес

Британская певица Рита Ора показала откровенное фото

Британская певица и актриса Рита Ора показала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,2 миллиона подписчиков.

34-летнюю исполнительницу запечатлели в полный рост на фоне штор. Она позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом артистка надела джинсы с заниженной талией и туфли на каблуках, нанесла на губы розовую помаду и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в октябре Рита Ора в трусах пришла в ресторан во время поездки на Неделю моды в Париже.