05:18, 23 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных

Финансист Хачатурян: Лимиты на снятие купюр в банкомате изменились с 1 сентября
Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян заявил, что с 1 сентября 2025 года в России обновились лимиты для снятия наличных в банкомате. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рассказал, что лимиты на снятие купюр в банкомате варьируются достаточно широко. В зависимости от вида карты они достигают от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки.

«Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — объяснил финансист.

Хачатурян добавил, что также существуют лимиты снятия средств за одну операцию и снятия по QR-коду. Эти условия зависят от предложений банка и статуса клиента.

В России с 1 сентября заработал период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Отныне, если человек решил получить кредит или заем на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то эти деньги можно будет получить лишь через четыре часа после подписания соответствующего договора.

