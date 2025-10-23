Силовые структуры
Россиянин выбросил бульдога из окна 13-го этажа на глазах у сына

В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку с 13-го этажа на глазах у сына
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Твери суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ 40-летнего местного жителя, выбросившего собаку с 13-го этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в марте пьяный мужчина поссорился с членами семьи. Он взял французского бульдога супруги и на глазах у маленького сына выбросил его в окно. Собака не выжила.

Россиянина признали виновным по пунктам «б», «в» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали столяра, который избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Подольске Московской области.

