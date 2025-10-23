Швеция захотела оплатить истребители для Украины российскими активами

Кристерссон: Швеция хочет оплатить 150 истребителей для Украины из активов РФ

Швеция хочет оплатить 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е для Украины из замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает The Guardian.

По его словам, финансирование закупки может осуществляться за счет замороженных российских активов, хранящихся в западных странах, и от союзных стран по «коалиции желающих».

«Мы полностью осознаем, что нам предстоит долгий путь… Но с сегодняшнего дня мы намерены изучить все возможности поставки Украине большого количества истребителей Gripen в будущем», — сказал он.

Уточняется, что один истребитель этой модели стоит примерно 85 миллионов долларов. Заказ на 100 самолетов обойдется в 8,5 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Брюссель не видит правовых оснований для изъятия замороженных российских активов. Он отметил, что Бельгия может заблокировать это решение в случае игнорирования интересов страны.