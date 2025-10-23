Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:53, 23 октября 2025Из жизни

Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

В Австралии сорока напала на туристку на велосипеде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

В Австралии на туристку напала сорока и нанесла ей тяжелые травмы. Об этом сообщает 7NEWS.

Тридцатилетняя Марсела Монтальва из Чили столкнулась с агрессивной птицей во время велопрогулки в городе Рейвенсвуд, штат Квинсленд. У женщины не получилось удержать равновесие, и она упала с велосипеда. В результате Монтальва повредила лицо и шею. «Последнее, что я помню, это звук — сорока кричала», — рассказала она.

Врачи констатировали у пострадавшей переломы скуловой кости, глазницы и верхней челюсти, а также редкий перелом подъязычной кости. Из-за травм она может есть только детское питание и с трудом говорит. «У меня все болит. Я не могу есть. Я уже потеряла четыре килограмма со среды, потому что почти не могу глотать», — поделилась подробностями своего состояния Монтальва.

Страховая компания отказалась покрывать расходы на лечение, сославшись на то, что на туристке не было шлема. Это вынудило женщину организовать сбор средств на лечение.

По данным платформы Magpie Alert, в 2024 году в Австралии было зарегистрировано более 3,8 тысячи нападений сорок на людей, причем большинство инцидентов произошло именно с велосипедистами в период гнездования птиц.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Ранее сообщалось, что житель Австралии рассказал, что злобная австралийская сорока повадилась нападать на него каждый день, когда он возвращается с работы. Велосипедист признался, что в первый раз даже не понял, что его атаковала агрессивная птица.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости