Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 23 октября 2025Путешествия

Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью — он остался в восторге от пейзажей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Туристского информационного центра (ТИЦ) Псковской области.

Как уточнил источник, студент по имени Сокву начал путешествие по России с Томска в октябре 2025 года. Сообщается, что южнокореец сильно впечатлился архитектурой города, а также старинными фресками в одном из его монастырей. «Хоть я мало знаю об истории [Пскова], я уверен, что в этом городе больше красивых пейзажей, чем в других городах, где я когда-либо бывал», — сказал он.

Ранее россиянка побывала в Южной Корее и описала местных девушек словами «всегда и везде чистят зубы». Она также рассказала, что все корейцы любят чистоту: всегда убирают за собой еду в ресторанах и носят влажные салфетки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

    Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой с пассажирами в российском регионе

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине

    Глава офиса Зеленского пообещал усилить удары вглубь России

    Турист из Южной Кореи посетил российский город и был впечатлен одной вещью

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости