У Трампа появился вопрос к Обаме

Трамп обратился к Обаме с вопросом о победе Байдена на выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп обратился к экс-президенту Бараку Обаме с вопросом о том, действительно ли тот верит в победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Спросите бывшего президента Барака Хусейна Обаму, действительно ли он верит, что в 2020 году Джо Байден получил на 15 миллионов голосов больше, чем [Обама] в 2012 году (65,9 миллиона против 81 миллиона)», — написал нынешний глава Белого дома.

Он также выразил сомнение в том, что, согласно официальным данным, Байден обошел Обаму по уровню поддержки среди чернокожих избирателей во всех ключевых колеблющихся штатах. В завершении своей публикации Трамп назвал выборы 2020 года «незаконным обманом», который, по его словам, американский народ «никогда не забудет».

Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что его разозлил бывший американский лидер Барак Обама, когда он увел его отца со сцены во время сбора средств в июне 2024 года. «Я чуть не выскочил на сцену и не сказал: "Никогда, черт возьми, больше не поступай так с президентом Соединенных Штатов"», — признался Хантер.