Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 23 октября 2025Из жизни

Учительница призналась в сексе со старшеклассником и сбежала

В США учительница Уокер из Кентукки призналась в совращении школьника и сбежала
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MCDC

В США полиция штата Кентукки разыскивает бывшую учительницу, которая летом призналась, что неоднократно занималась сексом со школьником, не достигшим 18-летнего возраста, а затем сбежала, когда ее освободили под залог. Об этом сообщает Richmond Register.

Саманту Уокер из города Бериа объявили в розыск в воскресенье, 19 октября. В июле женщину обвинили в совращении старшеклассника. Его переписку с учительницей нашел родитель. 3 июля следователи допросили Уокер у нее дома. Женщина призналась, что несколько раз вступала в подростком в сексуальную связь. Учительницу арестовали, а 4 июля выпустили под залог. Ей запретили встречаться с жертвой или свидетелями по делу и обязали явиться в суд самостоятельно.

Однако Уокер этого не сделала. В данный момент полиция Берии не знает, где находится подозреваемая. Ей инкриминируют целый список тяжких преступлений, включая растление и изнасилование несовершеннолетнего, распространение непристойных материалов и фальсификацию вещественных доказательств. Полиция города обратилась к гражданам за помощью в поисках.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Ранее сообщалось, что в США помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком. Женщину удалось изобличить благодаря ДНК-тесту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    В российском регионе уничтожили восемь украинских беспилотников

    Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

    Девушка провела минуту в доме бойфренда и перестала отвечать на его звонки

    Генсек НАТО заявил о готовности сбивать самолеты России только в случае угрозы

    Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

    В США раскрыли план Трампа против России

    Число погибших при взрыве в Копейске выросло

    Названы главные недостатки смартфонов Google

    Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости