Учительница призналась в сексе со старшеклассником и сбежала

В США учительница Уокер из Кентукки призналась в совращении школьника и сбежала

В США полиция штата Кентукки разыскивает бывшую учительницу, которая летом призналась, что неоднократно занималась сексом со школьником, не достигшим 18-летнего возраста, а затем сбежала, когда ее освободили под залог. Об этом сообщает Richmond Register.

Саманту Уокер из города Бериа объявили в розыск в воскресенье, 19 октября. В июле женщину обвинили в совращении старшеклассника. Его переписку с учительницей нашел родитель. 3 июля следователи допросили Уокер у нее дома. Женщина призналась, что несколько раз вступала в подростком в сексуальную связь. Учительницу арестовали, а 4 июля выпустили под залог. Ей запретили встречаться с жертвой или свидетелями по делу и обязали явиться в суд самостоятельно.

Однако Уокер этого не сделала. В данный момент полиция Берии не знает, где находится подозреваемая. Ей инкриминируют целый список тяжких преступлений, включая растление и изнасилование несовершеннолетнего, распространение непристойных материалов и фальсификацию вещественных доказательств. Полиция города обратилась к гражданам за помощью в поисках.

Ранее сообщалось, что в США помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком. Женщину удалось изобличить благодаря ДНК-тесту.

