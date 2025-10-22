Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

В США помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение ребенка

В США вынесен приговор бывшей помощнице учителя, 32 летней Бриттани Маккенне. Об этом сообщает WBNS-TV.

Маккенну обвиняли в нескольких половых преступлениях, в результате которых пострадал ребенок, находившийся у нее на попечении. Показания жертвы подтверждали переписка Маккенны и следы ДНК, найденные сотрудниками правоохранительных органов.

Первоначально женщина отвергала обвинения, однако 8 октября согласилась признать вину. Ее приговорили к лишению свободы на 10 лет. Кроме того, после выхода на свободу ей придется каждые 10 дней отмечаться в полиции.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии идет судебное разбирательство по делу 53-летней школьной учительницы, обвиненной в совращении 12-летнего мальчика. Преступления женщина совершала у себя дома.