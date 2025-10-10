Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 10 октября 2025Из жизни

Учительницу обвинили в совращении 12-летнего мальчика у себя дома

The Post: В Новой Зеландии учительницу обвинили в совращении 12-летнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Veja / Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии идет судебное разбирательство по делу 53-летней школьной учительницы, обвиненной в совращении 12-летнего мальчика. Об этом сообщает новозеландское издание The Post.

В суд на учительницу подал мужчина, который утверждает, что она совращала, непристойно прикасалась и занималась с ним сексом в период с 31 января 2005-го по 1 января 2006 года, когда ему было 12-13 лет. Истец заявил, что в то время он присматривал за детьми женщины. Свидетели стороны обвинения подтвердили, что он действительно присматривал за детьми учительницы в тот период.

Ответчица заявила, что слова мужчины являются вымыслом. Она утверждает, что переехала в дом, где якобы совершала преступления, только в октябре 2005-го, а на новогодние праздники уезжала в родной город. При этом учительница подтвердила, что между ней и истцом действительно произошел один поцелуй в 2006 году. Однако, по ее словам, школьник сам поцеловал ее в губы, после чего она оттолкнула его и дала понять, что «продолжения не будет».

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Юристы женщины потребовали снять с нее все обвинения, однако судья отказался сделать это. Он намерен заслушать показания других свидетелей, чтобы составить полную картину возможного преступления.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Иллинойс, которая несколько раз занялась сексом с 11-летним школьником, приговорили к 10 годам тюрьмы. Она пыталась утверждать, что подросток сам домогался ее.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости