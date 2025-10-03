Из жизни
07:01, 3 октября 2025Из жизни

Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с 11-летним школьником

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Macon County Jail

В США учительницу из штата Иллинойс, которая несколько раз занялась сексом с 11-летним школьником, приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Элли Бардфилд много лет работала в школе в городе Декейтер в качестве заменяющей учительницы. Ее арестовали в апреле 2024 года после того, как в полицию обратилась мать 11-летнего ученика. Женщина рассказала следователям, что сын стал вести себя иначе после того, как учительница пригласила его к себе домой. Позже мальчик признался, что Бардфилд совратила его в марте 2024-го.

В ходе допроса в полиции учительница обвинила ребенка в случившемся. По ее словам, он сам домогался ее в ту ночь, когда они дважды занялись незащищенным сексом в ее спальне. В рамках операции по обличению Бардфилд мальчика попросили позвонить ей и записали разговор. Ученик спросил, смогут ли они «сделать это еще раз» на выходных, на что женщина ответила утвердительно. Через несколько часов Бардфилд арестовали.

Следователи установили, что женщина в течение нескольких месяцев обменивалась сообщениями и откровенными фотографиями с мальчиком и отправила ему сотни долларов. Изначально Бардфилд грозило до 40 лет тюрьмы.

В четверг, 25 сентября, ее приговорили к 10 годам. Суд учел, что женщина признала себя виновной и имела проблемы с психическим здоровьем, что подтвердил психолог. Женщина будет находиться под надзором после освобождения, ее пожизненно внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей. Слишком мягкий приговор не устроил родных пострадавшего. Отец школьника заявил, что он получил неизлечимую психологическую травму.

Ранее в Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс арестовали за совращение 15-летнего школьника. Женщина работала в колледже Святого Августина в Сиднее.

    Все новости