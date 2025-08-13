Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

В США учительница совратила 11-летнего школьника и обвинила его в приставаниях

В США учительница из штата Иллинойс, которая несколько раз занялась сексом с 11-летним школьником, заявила, что он сам начал к ней приставать. Об этом сообщает New York Post.

34-летняя Элли Бардфилд много лет работала в школе в городе Декейтер в качестве заменяющей учительницы. Ее арестовали в апреле 2024 года после того, как в полицию обратилась мать 11-летнего ученика. 2 апреля женщина рассказала следователям, что сын «стал вести себя иначе» после того, как учительница пригласила его к себе домой. Позже мальчик признался, что Бардфилд совратила его 29 марта.

В ходе следствия выяснилось, что женщина в течение нескольких месяцев обменивалась сообщениями и откровенными фотографиями с мальчиком и отправляла ему сотни долларов. Также Бардфилд несколько раз приглашала его к себе домой в 2023 году. В ходе допроса в полиции она обвинила ребенка в случившемся. По ее словам, он сам домогался ее в ту ночь в марте 2024 года, когда они дважды занялись незащищенным сексом.

В начале августа учительница признала себя виновной. Сообщается, что ее уволили из школы еще в апреле 2024 года, когда стало известно об обвинениях. Ей грозит до 40 лет тюрьмы, приговор огласят 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в Австралии учительница занялась сексом с 15-летней школьницей и спряталась в шкафу от ее бабушки. Она заявила, что стала домогаться школьницы из-за проблем в семье.

