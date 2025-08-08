Учительница занялась сексом с 15-летней школьницей и спряталась в шкафу от ее бабушки

В Австралии учительница совратила 15-летнюю ученицу и дала ей наркотики

В Австралии учительница из Мельбурна призналась в совращении 15-летней ученицы. Об этом сообщает Sky News Australia.

На скамье подсудимых оказалась 38-летняя мать двоих детей Лора Энн Хилл, которая работала учительницей математики в пригороде Мельбурна. Она заявила, что стала домогаться школьницы из-за проблем в семье. Женщина катала девушку на своем автомобиле и несколько раз занялась с ней сексом. Преступления Хилл совершала в своем автомобиле и в доме пострадавшей.

Учительница также призналась, что дала школьнице легкие наркотики у нее дома, а однажды спряталась в шкафу, так как ее бабушка вернулась раньше времени. Следствие установило, что Хилл состояла в отношениях с пострадавшей два месяца.

Женщина признала себя виновной по статьям об изнасиловании лица младше 16 лет и по пяти пунктам статьи о сексуальных отношениях с ребенком. Адвокат Хилл заявила, что преступления разрушили жизнь ее клиентки. Муж ушел от нее и забрал детей, которым сейчас четыре и восемь лет.

Уже после ареста и выхода под залог Хилл продолжала общаться с пострадавшей, несмотря на судебный запрет. После этого женщина была арестована во второй раз и находилась под стражей с тех пор. Она заявила, что раскаивается в своих действиях.

Приговор бывшей учительнице вынесут 15 августа. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Огайо признала себя виновной в том, что совратила 13-летнюю школьницу и больше года насиловала ее. Преступления женщина совершала у себя дома.