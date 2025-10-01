В Австралии учительницу арестовали за совращение 15-летнего школьника

В Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс арестовали за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает News.com.au.

В центре разбирательств оказалась 24-летняя Элла Клементс, преподававшая английский язык в колледже Святого Августина в Сиднее. Женщину арестовали еще в середине сентября. По версии следствия, она занималась сексом с 15-летним учеником.

Клементс сразу же уволили из школы, а в понедельник, 29 сентября, она впервые предстала перед судом. Женщине запретили общаться с персоналом и учениками колледжа, пользоваться смартфоном и социальными сетями, а также появляться на улице с девяти вечера до пяти утра.

Когда начнется основной процесс по ее делу, не сообщается.

