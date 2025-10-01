Из жизни
04:01, 1 октября 2025Из жизни

Учительницу арестовали за совращение 15-летнего школьника

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии учительницу из штата Новый Южный Уэльс арестовали за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает News.com.au.

В центре разбирательств оказалась 24-летняя Элла Клементс, преподававшая английский язык в колледже Святого Августина в Сиднее. Женщину арестовали еще в середине сентября. По версии следствия, она занималась сексом с 15-летним учеником.

Клементс сразу же уволили из школы, а в понедельник, 29 сентября, она впервые предстала перед судом. Женщине запретили общаться с персоналом и учениками колледжа, пользоваться смартфоном и социальными сетями, а также появляться на улице с девяти вечера до пяти утра.

Когда начнется основной процесс по ее делу, не сообщается.

Ранее в США учительнице из штата Индиана, которая устроила наркотическую оргию с учениками, предъявили новые обвинения. Еще один школьник заявил, что подвергался домогательствам с ее стороны.

