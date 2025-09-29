Из жизни
07:00, 29 сентября 2025Из жизни

Устроившей оргию со школьниками учительнице предъявили новые обвинения

Кадр: WTHR / YouTube

В США учительнице из штата Индиана, которая устроила наркотическую оргию с учениками, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает телеканал WTHR.

31-летнюю Бриттани Фортинберри задержали в декабре 2024 года. Несколько подростков обвинили женщину в изнасилованиях. Согласно их показаниям, она покупала им наркотики и алкоголь, дарила дорогие подарки, а также присылала интимные фото и видео. Узнав об обвинениях в адрес Фортинберри, ее подруга насторожилась и решила поговорить об этом с сыном.

Он признался, что тоже был жертвой учительницы. По словам подростка, однажды он и два его друга с разрешения родителей пришли к женщине на ночь. Дома Фортинберри устроила с ними оргию. Школьник также заявил, что во время секса женщина заставила их надевать маски в стиле фильма ужасов «Крик».

Следствие считает, что всего Фортинберри совратила не менее 10 подростков. 25 сентября стало известно, что еще один школьник дал показания против Фортинберри. Он заявил, что женщина предоставила ему наркотики и занялась с ним сексом. После обнародования новых фактов, общее количество обвинений против Фортинберри увеличилось до 47.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Нью-Йорк приговорили к 25 годам тюрьмы за совращение 16-летнего подопечного и съемки порно с его участием. По данным следствия, пострадавший страдал от шизофрении.

