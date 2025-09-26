Учительнице дали 25 лет тюрьмы за секс со школьником и съемки порно с его участием

Учительница из США получила 25 лет тюрьмы за совращение подопечного

Учительницу из американского штата Нью-Йорк приговорили к 25 годам тюрьмы за совращение 16-летнего подопечного и съемки порно с его участием. Об этом сообщает The Connecticut Post.

36-летнюю Сэнди Карзас-Пинез арестовали в 2023 году. Следствие установило, что женщина втянула школьника, у которого наблюдались проблемы с психикой, в сексуальные отношения и убедила принять участие в порнотрансляции вместе с собой. Каразас-Пинез организовывала встречи с подростком вне школы и уговаривала его найти предлог для прогула занятий. Затем она отвозила мальчика в укромные места, где занималась с ним сексом.

В какой-то момент ученик выразил желание прекратить отношения с Каразас-Пинез, но она начала угрожать ему лишением неких «школьных привилегий». Женщину арестовали после того, как заметили с подростком за пределами учебного заведения.

Сэнди Карзас-Пинез работала в Biondi School — школе, где участья дети с особенностями развития. Мать потерпевшего в интервью изданию рассказала, что он страдает от шизофрении и перепадов настроения. Муж Каразас-Пинез заявил журналистам, что расстался с ней, когда узнал о случившемся.

Изначально женщине грозило пожизненное заключение. В декабре 2024 года она признала вину. В пятницу, 19 сентября, ее приговорили к 25 годам заключения и пяти годам нахождения под надзором после отбытия срока.

Ранее сообщалось, что в США бывшую замдиректора школы из штата Иллинойс приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение и изнасилование ученика. Следствие установило, что женщина использовала свое положение, чтобы принудить подростка к сексуальным отношениям.