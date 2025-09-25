Замдиректора школы занялась оральным сексом с 17-летним учеником и попала в тюрьму

В США учительницу приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение школьника

В США бывшую замдиректора школы из штата Иллинойс приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение и изнасилование ученика. Об этом сообщает Edwardsville Intelligencer.

Эрин Гамильтон-Фоли призналась в совершенных преступлениях 22 сентября. Женщину арестовали в мае 2023 года после того, как к полиции попала информация о ее неподобающих отношениях с 17-летним учеником средней школы города Эдвардсвилл. Гамильтон-Фоли, по версии следствия, использовала свое положение в качестве учительницы математики и заместителя директора, чтобы принудить подопечного к сексу.

Властям удалось выяснить, что Гамильтон-Фоли занималась со школьником оральным и вагинальным сексом, причем отдельные эпизоды происходили в ее автомобиле. Женщина отрицала вину и настаивала на скорейшем рассмотрении дела. Однако вскоре выяснилось, что уже после ареста ученик отправлял ей видео, которые следствие классифицировало как детскую порнографию.

Изначально Гамильтон-Фоли выпустили на свободу под залог до конца суда, но осенью 2024 года она нарушила правила освобождения и с тех пор находилась в тюрьме. В итоге ее приговорили к четырем годам заключения с последующим бессрочным надзором.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк помощница учителя совратила 17-летнего ученика и трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Преступления женщина совершала во время обеденного перерыва в школе.