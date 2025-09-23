Помощница учителя трижды занялась сексом с учеником во время обеденных перерывов

В США помощница учителя совратила ученика во время обеденного перерыва

В США помощница учителя совратила 17-летнего ученика и трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция штата Нью-Йорк ведет расследование в отношении 22-летней Оушен Валентайн. В 2023 году одноклассница юноши случайно заметила переписку интимного характера с сотрудницей школы. Позже сотрудник школы услышал, как девушка говорила про учителей, занимающихся сексом с учениками. Вскоре информация была передана властям штата.

Выяснилось, что Валентайн познакомилась со старшеклассником весной 2022 года. Она сообщила юноше, что ведет страницу в социальных сетях, и он подписался на нее. К лету их переписка приобрела откровенный характер. Как позже признался школьник, они трижды занимались сексом в квартире его родителей во время обеденных перерывов в школе. Более того, выяснилось, что в день 18-летия ученика Валентайн отвела его в бильярдный клуб рядом со школой и занялась с ним сексом там.

Учительницу отстранили от преподавания без сохранения заработной платы. Позже выяснилось, что другой учитель из той же школы состоял в сексуальных отношениях с ученицей. Расследования в отношении обоих педагогов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ирландии педагогический совет разбирает дело учительницы, которая совратила бывшего ученика вскоре после выпускного. Женщина случайно встретила юношу в баре.