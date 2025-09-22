Учительница встретилась с учеником в баре и занялась с ним сексом в отеле

The Irish Times: В Ирландии учительница совратила старшеклассника в баре

В Ирландии педагогический совет разбирает дело учительницы, которая совратила бывшего ученика вскоре после выпускного. Об этом сообщает The Irish Times.

Согласно данным расследования, в августе 2018 года учительница, имя которой не раскрывается, встретилась с 18-летним учеником, окончившим школу в конце июня того же года. Они выпили в баре, затем отправились в отель, где занялись сексом. Женщина заявила, что это был единственный контакт с выпускником. Однако мужчина, с которым тогда встречалась учительница, утверждает, что нашел в ее телефоне сообщения от ученика. Ирландка отрицает это, хотя ее бывший возлюбленный предоставил скриншоты сообщения.

При этом мужчина сам вступил в переписку с юношей, и тот признал, что продолжал общаться с учительницей уже после встречи в отеле. Кроме того, известно, что в период с 14 по 20 июня 2018-го женщина постоянно переписывалась с учеником в мессенджере по поводу выпускных экзаменов.

Педагогический совет должен принять решение о том, имеет ли учительница право оставаться в профессии после случившегося. Его представители особо обратили внимание на то, что женщина вступила в сексуальную связь с выпускником до начала нового учебного года. Это означает, что формально он все еще оставался ее подопечным.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Женщина в течение года состояла в связи со школьником.