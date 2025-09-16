32-летняя сотрудница школы год занималась оральным сексом со школьником

KNSD: В США сотрудница школы призналась в совращении 17-летнего ученика

Бывшая сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал KNSD.

32-летнюю Лизетт Ортегу Велес арестовали в мае. Тогда ее заподозрили в романе с 17-летним школьником. По версии следствия, женщина, которую наняли для помощи медицинскому персоналу школы, в течение всего учебного года занималась сексом с учеником.

Было установлено, что преступления женщина совершала за переделами учебного заведения. В четверг, 11 сентября, Велес призналась в суде, что, в частности, занималась с пострадавшим оральным сексом.

Приговор бывшей сотруднице школы вынесут в октябре.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин бывшую школьную учительницу Салли Янке приговорили к пяти годам лишения свободы. Женщину признали виновной в совращении ученика младше 16 лет.