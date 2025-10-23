Мир
В Британии раскрыли планы слежки за российскими подлодками

МО Британии сообщило, что совместно с ВМС ФРГ намерено следить за подлодками РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Минобороны Великобритании сообщило, что самолеты Военно-морских сил (ВМС) ФРГ присоединятся к миссиям британских Военно-воздушных сил (ВВС) над северной Атлантикой по «отслеживанию» подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

«Великобритания и Германия будут совместно следить за российскими подводными лодками. (...) В ближайшие месяцы один из патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon немецких ВМС впервые посетит [базу ВВС Британии] Лоссимут в преддверии будущей совместной деятельности с Королевскими ВВС в северной Атлантике», — уточняется в заявлении.

Ранее ВМС Великобритании рассказали о слежке за кораблем ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» в рамках операции НАТО. Как утверждается, британский эсминец следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Уэсан у побережья Франции. Для обеспечения воздушной поддержки и наблюдения за российским судном также был задействован вертолет Wildcat.

