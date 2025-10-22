ВМС Британии рассказали о слежке за кораблем ВМФ России в рамках операции НАТО

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании рассказали о слежке за кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России «Вице-адмирал Кулаков» в рамках операции НАТО. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте королевских ВМС.

«Базирующийся в Портсмуте [эсминец] HMS Duncan был задействован Морским командованием НАТО (...) для сопровождения российского эсминца "Вице-адмирал Кулаков" через пролив Ла-Манш», — говорится в сообщении.

Как утверждается, британский эсминец следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Уэсан у побережья Франции. Для обеспечения воздушной поддержки и наблюдения за российским судном также был задействован вертолет Wildcat. Всего в операции участвовали вооруженные силы трех стран, включая Военно-воздушные силы Нидерландов и ВМС Франции.

Ранее Морское командование НАТО сообщило об обнаружении российской подводной лодки у берегов Франции. Вскоре в ВМФ России сказали, что подлодка «Новороссийск» осуществляла «плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море и проходила Ла-Манш в надводном положении в соответствии с правилами.