В ВМФ опровергли данные о неисправности российской подлодки у берегов Франции

Данные о поломке российской подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции ложны. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота ВМФ России, передает ТАСС.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба.

В ВМФ подчеркнули, что подлодка «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море. Пресс-служба добавила, что «Новороссийск» проходит пролив Ла-Манш исключительно в надводном положении в соответствии с правилами.

Ранее Морское командование НАТО заявило, что якобы засекло российскую подводную лодку у берегов Франции.