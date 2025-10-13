Мир
09:15, 13 октября 2025Мир

НАТО заявило о «российской подлодке» у берегов Франции

НАТО сообщило, что якобы засекло российскую подводную лодку у берегов Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Морское командование НАТО заявило, что якобы засекло российскую подводную лодку у берегов Франции. Сообщение было опубликовано в соцсети Х.

«Фрегат ВМС Франции ведет наблюдение за морскими подходами Альянса, отмечая присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у берегов Бретани», — сообщило командование.

Публикация была создана 9 октября. Позднее издание UK Defense Journal сообщило, что речь может идти о дизель-электрической многоцелевой подлодке «Новороссийск». В материале подчеркивается, что наблюдение за подводными лодками является частью постоянных морских операций НАТО в Северной Атлантике.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Гарри Казианис заявил, что российские подлодки проектов 945 и 945А, получившие двойной титановый корпус, до сих пор «вызывают боль» у США.

