НАТО заявило о «российской подлодке» у берегов Франции

Морское командование НАТО заявило, что якобы засекло российскую подводную лодку у берегов Франции. Сообщение было опубликовано в соцсети Х.

«Фрегат ВМС Франции ведет наблюдение за морскими подходами Альянса, отмечая присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у берегов Бретани», — сообщило командование.

Публикация была создана 9 октября. Позднее издание UK Defense Journal сообщило, что речь может идти о дизель-электрической многоцелевой подлодке «Новороссийск». В материале подчеркивается, что наблюдение за подводными лодками является частью постоянных морских операций НАТО в Северной Атлантике.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Гарри Казианис заявил, что российские подлодки проектов 945 и 945А, получившие двойной титановый корпус, до сих пор «вызывают боль» у США.