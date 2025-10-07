Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 7 октября 2025Наука и техника

В США заявили о вызывающих боль российских гениальных подлодках

NSJ: Гениальные подлодки проекта 945А до сих пор вызывают боль
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Гениальные советские (российские) подлодки проектов 945 и 945А, получившие двойной титановый корпус, до сих пор вызывают боль, пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Гарри Казианис.

Автор замечает, что атомные субмарины проектов 945 и 945А представляли собой современные ударные подводные лодки, что позволяло им достигать больших глубин и скорости, а также иметь больший срок эксплуатации, которые, тем не менее, по ряду показателей уступали американским субмаринам типов Los Angeles, Seawolf и Virginia.

По оценке автора, в битве подлодок победила бы субмарина с большей малошумностью.

Казианис пишет, что советские подлодки стали ответом на новейшие американские разработки, которые из-за дороговизны и сложности в производстве и обслуживании не были произведены в больших количествах. «Только избранные верфи могли справиться с материалом и процессами. Когда сроки срывались — или бюджеты сокращались — не было простого способа увеличить производство», — замечает обозреватель.

Автор отмечает, что всего было построено четыре субмарины проектов 945 и 945А, из которых Россией в настоящее время эксплуатируется две. «Они остаются впечатляющими машинами и серьезными проблемами для любого противника», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Обозреватель заключает, что субмарины проектов 945 и 945А «стали триумфом материаловедения и силы воли, созданном для ножевого боя, где все большее значение придавалось тому, кто прошепчет тише всех, а не тому, кто нырнет глубже всех». «Восхищайтесь этим. Уважайте это. И поймите, почему их было так мало», — резюмирует автор.

В августе газета «Известия» сообщила, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е, в частности, субмарин проекта 945А («Нижний Новгород» и «Псков»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше 180 беспилотников

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости