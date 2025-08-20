Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:53, 20 августа 2025Наука и техника

Россия завершит модернизацию атомных подлодок

«Известия»: Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подлодок
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости

В ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е. Об этом пишет газета «Известия».

Издание подчеркивает, что в настоящее время Военно-морской флот России получает современные субмарины — стратегические корабли проекта «Борей-А» и тактические подлодки проекта «Ясень-М». Остальные — подлодки проектов 971 («Леопард», «Волк» и «Самара») — планируется модернизировать до варианта 971М, что приблизит их к возможностям субмарин проекта «Ясень-М».

Также ведутся работы по модернизации субмарины проекта 949АМ («Иркутск»), которая получит возможность запускать ракеты «Циркон». Не исключено, что будут обновлены подлодки проекта 945А («Нижний Новгород» и «Псков»).

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

После этого, ближе к 2030-му, может начаться модернизация субмарин, построенных в 2000-е годы. В частности, могут быть обновлены субмарина проекта «Ясень» («Северодвинск») и подлодки проекта «Борей».

В июле западный журнал Military Watch Magazine заметил, что в ходе недавних учений «Июльский шторм» российская атомная подводная лодка запустила по цели крупнейшую в мире крылатую ракету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Вучич пообещал поддержать простой народ

    В российском регионе дети нашли на улице неизвестные таблетки и попали в больницу

    SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости