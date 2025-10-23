Exxpress: Европа готовится к худшему сценарию после поражения Украины

Страны Европы готовятся к худшему сценарию после поражения Украины, которое становится для них очевидным. Об этом пишет издание Exxpress со ссылкой на экспертов.

«Становится все более очевидным: поражение в войне на Украине неизбежно. Для военных специалистов это уже очевидно, и, думаю, общественность в целом разделяет это мнение», — заявил профессор Королевского колледжа Лондона Дэвид Бетц.

По словам эксперта, вопрос для Запада в настоящее время заключается «лишь в том, сколько времени осталось» и каковы издержки поражения Украины. В публикации отмечается, что в Европе наблюдается «мрачная картина»: политики готовятся к худшему сценарию, но население сохраняет скептический настрой.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что лидеры западных стран не в состоянии признать факт того, что украинские войска уже потерпели поражение на поле боя.