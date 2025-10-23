В Москве стало меньше одного вида жилья

«Инком-Недвижимость»: В Москве упала доля новостроек с балконами

Доля новостроек с балконами или лоджиями в Москве за последние пять лет упала почти вдвое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».

Осенью 2025 года лишь в 43 процентах строящихся в Москве жилых комплексах запланированы лоджии или балконы. При этом в аналогичный период 2020 года на такие квартиры приходилось 77 процентов.

Снижение доли жилья с балконами связано с тем, что такими квартирами интересуются в основном покупатели поколения X, которые выросли в то время, когда наличие балкона являлось однозначным плюсом. Однако сейчас существенная доля покупателей новостроек — молодые люди, которые предпочитают функциональные планировки без балкона, с остеклением в пол и панорамными окнами.

Изменение возрастной структуры спроса привело к снижению интереса к объектам с балконами в четыре-шесть раз. Пять лет назад такие квартиры желали купить 60 процентов покупателей, а сейчас — лишь 10-15 процентов.

Ранее сообщалось, что жилье в России может подорожать на 50 процентов к 2030 году.