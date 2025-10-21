Жилье в России подорожает на 50 процентов

АКРА: Цены на новостройки в России вырастут на 51,8 % к 2026 году

В ближайшие пять лет цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 51,8 процента, с 184,1 тысячи рублей за квадратный метр в 2025-м до 279,6 тысячи рублей за квадрат в 2030 году. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает URA.RU.

По данным компании, стоимость нового жилья начнет резко расти после 2026 года вслед за снижением ключевой ставки и формированием дефицита новостроек. Такая динамика также связана с опережающим увеличением номинальных зарплат и реализацией отложенного спроса, накопившегося за последние годы.

Аналитики считают, что ежегодный прирост стоимости квадратного метра составит в среднем 7,8 процента. При этом доступность жилья для россиян останется на прежнем уровне благодаря росту доходов.

Ранее в Сбере предупредили, что с 2026 года цены на жилье в России могут начать расти темпами выше инфляции.