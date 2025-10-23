Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 23 октября 2025Россия

В России призвали ввести закон о защите прав женщин от представителей РПЦ

Депутат Останина призвала ввести закон о защите женщин от представителей РПЦ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала ввести закон, защищающий женщин от некоторых представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Газета.ru».

Так она прокомментировала слова иерея Кирилла Марковского, который заявил, что женщинам вредны большие суммы денег.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — сказала она.

Депутат напомнила, что, по Конституции России, церковь отделена от государства. Останина призвала РПЦ ввести этические каноны для священников, чтобы они не оскорбляли женщин и не отталкивали их от храма.

Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что рассуждения иерея Марковского являются частным мнением которое нельзя считать общеобязывающим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    В России призвали переориентировать программу маткапитала

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости