Священник РПЦ заявил о вредности больших сумм денег для женщин

Священник РПЦ Марковский заявил, что женщинам вредны большие суммы денег

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл Марковский в интервью для журнала «Фома» заявил, что женщинам вредны большие суммы денег. Видеозапись доступна на сайте журнала.

Ведущий Александр Ананьев заявил, что женщинам нужно быть амбициозными, тогда они смогут жертвовать церкви крупные суммы. Иерей Марковский ответил собеседнику, что даже 100 тысяч рублей для женщины вредны, так как вызывают у нее переживания каждый день.

«Это кошмар будет. Если у вас будет столько денег, это такое испытание, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше? Совесть будет совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь», — сказал священник.

В свою очередь замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил RTVI, что рассуждения иерея являются частным мнением которое нельзя считать общеобязывающим.

Ранее на епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Творогова) пожаловались в прокуратуру после его проповедей на тему абортов. По его словам, заявление «о разжигании ненависти в отношении женщин Скопинской епархией» написала «странная тетенька», которая пожаловалась на его проповеди о недопустимости абортов и просмотра порнографии.