На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

Епископ РПЦ Питирим сообщил, что на него заявили в прокуратуру

На епископа Скопинского и Шацкого Питирима (Творогова) пожаловались в прокуратуру после его проповедей на тему абортов. Об этом священник Русской православной церкви (РПЦ) сообщил в Telegram.

По его словам, заявление «о разжигании ненависти в отношении женщин Скопинской епархией» написала «странная тетенька», которая пожаловалась на его проповеди о недопустимости абортов и просмотра порнографии. «Якобы я оскорбляю женщин, которые вынуждены делать аборты по уважительным причинам, и бездетные семьи, которые по логике заявительницы вынуждены смотреть порнографию», — пояснил он.

Питирим также приложил ссылку на сайт судов Москвы, где говорится, что, предположительно, та же женщина привлекалась к ответственности за одиночный пикет возле Кремля.

В сентябре в одной из своих проповедей Питирим назвал аборт «самым массовым грехом на матушке-Руси». Епископ квалифицировал прерывание беременности как расправу над детьми.