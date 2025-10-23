Моя страна
В российской области высадили 5 тысяч деревьев

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михал / РИА Новости

В Челябинской области высадили 5 тысяч деревьев в рамках экологической программы «Зеленая инициатива ТМК». Об этом сообщает российский портал «Хорошие новости».

В акции по восстановлению лесов после пожаров приняли участие более 60 сотрудников Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), ветеранов и активистов заводского Совета молодежи и волонтерского центра ЧТПЗ. Кроме этого, на территории завода разместили 20 саженцев мелколистной липы.

Известно, что оператором проекта «Зеленая инициатива ТМК» выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса», которое специализируется на лесных и лесоклиматических проектах.

Ранее на Алтае также высадили 10 тысяч деревьев.

.
