Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

Военкор Поддубный: ВС России нанесли ночные удары по энергетике Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал цели ночных ударов по Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Взрывы звучали в районе Киевской ТЭЦ-6 и Вышгородской ГЭС (гидроэлектростанции — прим. "Ленты.ру"). Также сообщают о прилетах в районе Днепровского металлургического комбината», — сообщил Поддубный.

Помимо этого, по его словам, Вооруженные силы России нанесли удары по локомотивам и военному эшелону в Сумской области, а также по целям в Полтавской области и Краматорске.

Ранее издание «Страна.ua» показало видео удара с помощью дронов по ГЭС в Каменском Днепропетровской области. На кадрах видна серия вспышек на фоне инфраструктурного объекта.

