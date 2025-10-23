Захарова прокомментировала слова Трампа об отмене встречи с Путиным

Захарова: МИД России открыт к продолжению контактов с Госдепом США

Министерство иностранных дел (МИД) России открыто к продолжению контактов с Государственным департаментом США. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об отмене встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что более подробные комментарии по этому вопросу будут даны пресс-службой российского лидера. Представитель МИД также сообщила, что Москва стремится к конкретизации параметров российско-американского диалога и трека украинского урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером в Будапеште. Он добавил, что «пришло время для санкций против России».