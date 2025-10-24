Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 24 октября 2025Экономика

Банк России заявил о падении темпов роста зарплат

ЦБ: Заработные платы в России перестали расти так быстро, как в 2024 году
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский рынок труда остается напряженным. Об этом сообщил Банк Росии.

Как отметил регулятор, заработные платы растут уже не так быстро, как в прошлом году. Однако темпы их увеличения все равно опережают рост производительности труда. Кроме того, ЦБ обратил внимание на исторически минимальные показатели безработицы.

«Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается», — добавил Банк России.

По словам HR-директора диджитал-агентства RTA Ольги Бахтиной, на российском рынке труда в последнее время стало наблюдаться такое «тихое» явление, как quiet cracking. Речь идет о том, что если раньше некоторые сотрудники, потеряв интерес к работе, переставали проявлять профессиональное рвение, то теперь они все чаще теряют внутренний порыв. Это не бойкот, однако они перестают чувствовать, что их вклад замечают. Человек продолжает выполнять профессиональные обязанности, но «без прежнего блеска в глазах» и не хочет развиваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

    Врач развеяла несколько мифов о макаронах

    Собчак и Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»

    Бывший концертный директор группы «Тату» попал в больницу после нападения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости