Банк России заявил о падении темпов роста зарплат

ЦБ: Заработные платы в России перестали расти так быстро, как в 2024 году

Российский рынок труда остается напряженным. Об этом сообщил Банк Росии.

Как отметил регулятор, заработные платы растут уже не так быстро, как в прошлом году. Однако темпы их увеличения все равно опережают рост производительности труда. Кроме того, ЦБ обратил внимание на исторически минимальные показатели безработицы.

«Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается», — добавил Банк России.

По словам HR-директора диджитал-агентства RTA Ольги Бахтиной, на российском рынке труда в последнее время стало наблюдаться такое «тихое» явление, как quiet cracking. Речь идет о том, что если раньше некоторые сотрудники, потеряв интерес к работе, переставали проявлять профессиональное рвение, то теперь они все чаще теряют внутренний порыв. Это не бойкот, однако они перестают чувствовать, что их вклад замечают. Человек продолжает выполнять профессиональные обязанности, но «без прежнего блеска в глазах» и не хочет развиваться.