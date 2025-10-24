Макгрегор: Трампу нужно очистить круг общения ради мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу необходимо очистить круг общения, избавившись тем самым от подхалимов, чтобы урегулировать конфликт на Украине. С таким мнением выступил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.

«Что касается Украины и Венесуэлы, Трампу нужно избавиться от подхалимов. [От них] слишком много шума и лести о свершении якобы крупных сделок и колоссальных "побед"», — поделился он советом.

По мнению Макгрегора, настоящие профессионалы сказали бы Трампу «суровую правду».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал администрацию Трампа не использовать ложные нарративы бывшего американского лидера Джо Байдена, которые не сработали. Он подчеркнул, что нынешним властям США нельзя становится «Байденами».