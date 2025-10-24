Девушка одной фразой отбилась на улице от эксгибициониста

Пользовательница Reddit с ником GrammaBear707 рассказала о том, как однажды смогла задеть чувства пытавшегося преследовать ее эксгибициониста. По словам девушки, мужчина подловил ее, когда она пересаживалась с одного автобуса на другой на мрачной и небезопасной улице.

«Однажды ночью я оставила маму в больнице, просидев с ней там до поздней ночи. Мне нужно было добираться домой на автобусе, сделав по дороге эту самую жуткую пересадку на той улице. Однако, добравшись до нее, я обрадовалась, что там не оказалось ни души», — написала девушка.

Она вошла внутрь подсвеченной автобусной остановки, чтобы дождаться транспорта, но не теряла при этом бдительность и внимательно наблюдала за происходящим вокруг. Вскоре на улице из-за темного угла вышел мужчина. Бодрым и целеустремленным шагом он направился к одинокой девушке. В этот момент ее сердце заколотилось от страха.

«Когда он подошел к стеклянному окну остановки, то внезапно распахнул свое длинное пальто и обнажился передо мной. Я была напугана до смерти, что по какой-то причине заставило меня захихикать. Следом, глядя ему прямо в глаза, я выпалила со смехом: "Ага, это похоже на пенис, только меньше!" Он запахнул пальто, сгорбился и убежал!» — рассказала девушка.

