Отправившейся в поход девушке пришлось спасаться бегством от голого мужчины

Девушка отправилась в поход по популярному туристическому маршруту Австралии и встретила голого мужчину. Об этом сообщило издание PerthNow.

По данным источника, жительница Перта Элизабет Строган гуляла с собакой по холмам заповедника Кэннинг-Миллс. Вскоре путешественница заметила, что ее преследует обнаженный мужчина. При этом свою рубашку он повязал вокруг головы, чтобы скрыть лицо.

Одинокой туристке пришлось спасаться бегством. «Меня просто охватил ужас», — призналась Строган.

Девушка позвонила в полицию. Когда стал слышен вой сирен, злоумышленник спрятался в кустах. Несмотря на быстрый приезд офицеров, задержать эксгибициониста по горячим следам не удалось. Расследование продолжается.

